Moedas / NUKKW
NUKKW: Nukkleus Inc - Warrants
0.1540 USD 0.0054 (3.63%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NUKKW para hoje mudou para 3.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1486 e o mais alto foi 0.1660.
Veja a dinâmica do par de moedas Nukkleus Inc - Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.1486 0.1660
Faixa anual
0.0068 0.6400
- Fechamento anterior
- 0.1486
- Open
- 0.1660
- Bid
- 0.1540
- Ask
- 0.1570
- Low
- 0.1486
- High
- 0.1660
- Volume
- 49
- Mudança diária
- 3.63%
- Mudança mensal
- 18.74%
- Mudança de 6 meses
- 92.02%
- Mudança anual
- 962.07%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh