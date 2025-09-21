QuotazioniSezioni
NUKKW: Nukkleus Inc - Warrants

0.1725 USD 0.0185 (12.01%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NUKKW ha avuto una variazione del 12.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1486 e ad un massimo di 0.2008.

Segui le dinamiche di Nukkleus Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1486 0.2008
Intervallo Annuale
0.0068 0.6400
Chiusura Precedente
0.1540
Apertura
0.1589
Bid
0.1725
Ask
0.1755
Minimo
0.1486
Massimo
0.2008
Volume
146
Variazione giornaliera
12.01%
Variazione Mensile
33.00%
Variazione Semestrale
115.09%
Variazione Annuale
1089.66%
21 settembre, domenica