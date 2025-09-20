CotationsSections
Devises / NUKKW
NUKKW: Nukkleus Inc - Warrants

0.1725 USD 0.0185 (12.01%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NUKKW a changé de 12.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1486 et à un maximum de 0.2008.

Suivez la dynamique Nukkleus Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.1486 0.2008
Range Annuel
0.0068 0.6400
Clôture Précédente
0.1540
Ouverture
0.1589
Bid
0.1725
Ask
0.1755
Plus Bas
0.1486
Plus Haut
0.2008
Volume
146
Changement quotidien
12.01%
Changement Mensuel
33.00%
Changement à 6 Mois
115.09%
Changement Annuel
1089.66%
20 septembre, samedi