NUKKW: Nukkleus Inc - Warrants
0.1751 USD 0.0211 (13.70%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NUKKW hat sich für heute um 13.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1486 bis zu einem Hoch von 0.2008 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nukkleus Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.1486 0.2008
Jahresspanne
0.0068 0.6400
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1540
- Eröffnung
- 0.1589
- Bid
- 0.1751
- Ask
- 0.1781
- Tief
- 0.1486
- Hoch
- 0.2008
- Volumen
- 128
- Tagesänderung
- 13.70%
- Monatsänderung
- 35.00%
- 6-Monatsänderung
- 118.33%
- Jahresänderung
- 1107.59%
