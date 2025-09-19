KurseKategorien
NUKKW: Nukkleus Inc - Warrants

0.1751 USD 0.0211 (13.70%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NUKKW hat sich für heute um 13.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1486 bis zu einem Hoch von 0.2008 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nukkleus Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.1486 0.2008
Jahresspanne
0.0068 0.6400
Vorheriger Schlusskurs
0.1540
Eröffnung
0.1589
Bid
0.1751
Ask
0.1781
Tief
0.1486
Hoch
0.2008
Volumen
128
Tagesänderung
13.70%
Monatsänderung
35.00%
6-Monatsänderung
118.33%
Jahresänderung
1107.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K