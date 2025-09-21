FiyatlarBölümler
NETDW: Nabors Energy Transition Corp II - Warrant

0.2273 USD 0.0159 (7.52%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NETDW fiyatı bugün 7.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1912 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2276 aralığında işlem gördü.

Nabors Energy Transition Corp II - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.1912 0.2276
Yıllık aralık
0.0610 0.7400
Önceki kapanış
0.2114
Açılış
0.1912
Satış
0.2273
Alış
0.2303
Düşük
0.1912
Yüksek
0.2276
Hacim
9
Günlük değişim
7.52%
Aylık değişim
-14.36%
6 aylık değişim
-38.60%
Yıllık değişim
127.30%
