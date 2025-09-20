CotationsSections
Devises / NETDW
Retour à Actions

NETDW: Nabors Energy Transition Corp II - Warrant

0.2273 USD 0.0159 (7.52%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NETDW a changé de 7.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1912 et à un maximum de 0.2276.

Suivez la dynamique Nabors Energy Transition Corp II - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.1912 0.2276
Range Annuel
0.0610 0.7400
Clôture Précédente
0.2114
Ouverture
0.1912
Bid
0.2273
Ask
0.2303
Plus Bas
0.1912
Plus Haut
0.2276
Volume
9
Changement quotidien
7.52%
Changement Mensuel
-14.36%
Changement à 6 Mois
-38.60%
Changement Annuel
127.30%
20 septembre, samedi