Валюты / NETDW
NETDW: Nabors Energy Transition Corp II - Warrant
0.2256 USD 0.0202 (8.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NETDW за сегодня изменился на -8.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1920, а максимальная — 0.2435.
Следите за динамикой Nabors Energy Transition Corp II - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.1920 0.2435
Годовой диапазон
0.0610 0.7400
- Предыдущее закрытие
- 0.2458
- Open
- 0.1920
- Bid
- 0.2256
- Ask
- 0.2286
- Low
- 0.1920
- High
- 0.2435
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -8.22%
- Месячное изменение
- -15.00%
- 6-месячное изменение
- -39.06%
- Годовое изменение
- 125.60%
