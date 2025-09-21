Valute / NETDW
NETDW: Nabors Energy Transition Corp II - Warrant
0.2273 USD 0.0159 (7.52%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NETDW ha avuto una variazione del 7.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1912 e ad un massimo di 0.2276.
Segui le dinamiche di Nabors Energy Transition Corp II - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.1912 0.2276
Intervallo Annuale
0.0610 0.7400
- Chiusura Precedente
- 0.2114
- Apertura
- 0.1912
- Bid
- 0.2273
- Ask
- 0.2303
- Minimo
- 0.1912
- Massimo
- 0.2276
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 7.52%
- Variazione Mensile
- -14.36%
- Variazione Semestrale
- -38.60%
- Variazione Annuale
- 127.30%
21 settembre, domenica