NETDW: Nabors Energy Transition Corp II - Warrant

0.2273 USD 0.0159 (7.52%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NETDW ha avuto una variazione del 7.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1912 e ad un massimo di 0.2276.

Segui le dinamiche di Nabors Energy Transition Corp II - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1912 0.2276
Intervallo Annuale
0.0610 0.7400
Chiusura Precedente
0.2114
Apertura
0.1912
Bid
0.2273
Ask
0.2303
Minimo
0.1912
Massimo
0.2276
Volume
9
Variazione giornaliera
7.52%
Variazione Mensile
-14.36%
Variazione Semestrale
-38.60%
Variazione Annuale
127.30%
21 settembre, domenica