NETDW: Nabors Energy Transition Corp II - Warrant

0.2398 USD 0.0142 (6.29%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NETDW de hoy ha cambiado un 6.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1822, mientras que el máximo ha alcanzado 0.2429.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Nabors Energy Transition Corp II - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
0.1822 0.2429
Rango anual
0.0610 0.7400
Cierres anteriores
0.2256
Open
0.1822
Bid
0.2398
Ask
0.2428
Low
0.1822
High
0.2429
Volumen
11
Cambio diario
6.29%
Cambio mensual
-9.65%
Cambio a 6 meses
-35.22%
Cambio anual
139.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B