Währungen / NETDW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NETDW: Nabors Energy Transition Corp II - Warrant
0.2079 USD 0.0035 (1.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NETDW hat sich für heute um -1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1912 bis zu einem Hoch von 0.2276 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nabors Energy Transition Corp II - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.1912 0.2276
Jahresspanne
0.0610 0.7400
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2114
- Eröffnung
- 0.1912
- Bid
- 0.2079
- Ask
- 0.2109
- Tief
- 0.1912
- Hoch
- 0.2276
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -1.66%
- Monatsänderung
- -21.67%
- 6-Monatsänderung
- -43.84%
- Jahresänderung
- 107.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K