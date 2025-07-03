Dövizler / NEON
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NEON: Neonode Inc
4.05 USD 0.17 (4.03%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NEON fiyatı bugün -4.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.05 ve Yüksek fiyatı olarak 4.29 aralığında işlem gördü.
Neonode Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEON haberleri
- Neo Energy Metals denetim ilerlemesi ve işlem durumu hakkında güncelleme verdi
- Neo Energy Metals provides update on audit progress and trading status
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- AVGO, LULU, OPEN, DOCU, NEON: 5 Trending Stocks Today - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Why Is Neonode Stock (NEON) Down 75% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Dow Surges 200 Points; US Initial Jobless Claims Rise - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Neonode (NEON) Stock Is Down Over 80% Thursday: What's Going On? - Neonode (NASDAQ:NEON)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- C3.ai Posts Downbeat Results, Joins GitLab, Salesforce And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), C3.ai (NYSE:AI)
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Neonode Stock Plunges Over 76% In Pre-Market Trading, Despite Up To $20 Million Windfall From Samsung Settlement - Neonode (NASDAQ:NEON)
- Neonode expects up to $20 million from Samsung patent settlement
- Neonode to receive up to $20 million from Samsung patent settlement
- Neo Energy Metals provides update on audit progress and trading status
- JM Smucker, Baidu And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Neonode earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Neonode Posts 25% Revenue Drop in Q2
- Neo Energy Metals provides update on financial audit and acquisitions
- Neo Energy Metals appoints Strate as new South African transfer secretary
- Neonode stockholders reelect directors and approve auditor at annual meeting
- Neo Energy Metals director resigns amid planned board changes
Günlük aralık
4.05 4.29
Yıllık aralık
3.80 29.89
- Önceki kapanış
- 4.22
- Açılış
- 4.24
- Satış
- 4.05
- Alış
- 4.35
- Düşük
- 4.05
- Yüksek
- 4.29
- Hacim
- 1.532 K
- Günlük değişim
- -4.03%
- Aylık değişim
- -82.77%
- 6 aylık değişim
- -50.12%
- Yıllık değişim
- -54.49%
21 Eylül, Pazar