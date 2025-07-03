Währungen / NEON
NEON: Neonode Inc
4.11 USD 0.11 (2.61%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEON hat sich für heute um -2.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.07 bis zu einem Hoch von 4.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Neonode Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NEON News
Tagesspanne
4.07 4.29
Jahresspanne
3.80 29.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.22
- Eröffnung
- 4.24
- Bid
- 4.11
- Ask
- 4.41
- Tief
- 4.07
- Hoch
- 4.29
- Volumen
- 884
- Tagesänderung
- -2.61%
- Monatsänderung
- -82.52%
- 6-Monatsänderung
- -49.38%
- Jahresänderung
- -53.82%
