Валюты / NEON
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NEON: Neonode Inc
4.10 USD 0.09 (2.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEON за сегодня изменился на 2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.91, а максимальная — 4.20.
Следите за динамикой Neonode Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NEON
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- AVGO, LULU, OPEN, DOCU, NEON: 5 Trending Stocks Today - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Why Is Neonode Stock (NEON) Down 75% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Dow Surges 200 Points; US Initial Jobless Claims Rise - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Neonode (NEON) Stock Is Down Over 80% Thursday: What's Going On? - Neonode (NASDAQ:NEON)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- C3.ai Posts Downbeat Results, Joins GitLab, Salesforce And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), C3.ai (NYSE:AI)
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Neonode Stock Plunges Over 76% In Pre-Market Trading, Despite Up To $20 Million Windfall From Samsung Settlement - Neonode (NASDAQ:NEON)
- Neonode expects up to $20 million from Samsung patent settlement
- Neonode to receive up to $20 million from Samsung patent settlement
- Neo Energy Metals provides update on audit progress and trading status
- JM Smucker, Baidu And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Neonode earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Neonode Posts 25% Revenue Drop in Q2
- Neo Energy Metals provides update on financial audit and acquisitions
- Neo Energy Metals appoints Strate as new South African transfer secretary
- Neonode stockholders reelect directors and approve auditor at annual meeting
- Neo Energy Metals director resigns amid planned board changes
- Neo energy metals to complete fast-track listing on JSE
- Neonode Announces Adjournment of Reconvened Annual Meeting of Stockholders
Дневной диапазон
3.91 4.20
Годовой диапазон
3.80 29.89
- Предыдущее закрытие
- 4.01
- Open
- 4.00
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Low
- 3.91
- High
- 4.20
- Объем
- 1.836 K
- Дневное изменение
- 2.24%
- Месячное изменение
- -82.56%
- 6-месячное изменение
- -49.51%
- Годовое изменение
- -53.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.