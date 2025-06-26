通貨 / NEON
NEON: Neonode Inc
4.22 USD 0.19 (4.71%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NEONの今日の為替レートは、4.71%変化しました。日中、通貨は1あたり4.04の安値と4.42の高値で取引されました。
Neonode Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
4.04 4.42
1年のレンジ
3.80 29.89
- 以前の終値
- 4.03
- 始値
- 4.04
- 買値
- 4.22
- 買値
- 4.52
- 安値
- 4.04
- 高値
- 4.42
- 出来高
- 1.766 K
- 1日の変化
- 4.71%
- 1ヶ月の変化
- -82.05%
- 6ヶ月の変化
- -48.03%
- 1年の変化
- -52.58%
