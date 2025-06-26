货币 / NEON
NEON: Neonode Inc
4.02 USD 0.08 (1.95%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NEON汇率已更改-1.95%。当日，交易品种以低点3.95和高点4.12进行交易。
关注Neonode Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.95 4.12
年范围
3.80 29.89
- 前一天收盘价
- 4.10
- 开盘价
- 4.10
- 卖价
- 4.02
- 买价
- 4.32
- 最低价
- 3.95
- 最高价
- 4.12
- 交易量
- 1.236 K
- 日变化
- -1.95%
- 月变化
- -82.90%
- 6个月变化
- -50.49%
- 年变化
- -54.83%
