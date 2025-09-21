Dövizler / NEE-PT
NEE-PT
45.6500 USD 0.4000 (0.88%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NEE-PT fiyatı bugün 0.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.2042 ve Yüksek fiyatı olarak 45.7078 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
45.2042 45.7078
Yıllık aralık
41.2300 49.1400
- Önceki kapanış
- 45.2500
- Açılış
- 45.4000
- Satış
- 45.6500
- Alış
- 45.6530
- Düşük
- 45.2042
- Yüksek
- 45.7078
- Hacim
- 40
- Günlük değişim
- 0.88%
- Aylık değişim
- 0.26%
- 6 aylık değişim
- 0.93%
- Yıllık değişim
- -5.35%
21 Eylül, Pazar