Валюты / NEE-PT
NEE-PT
45.0199 USD 0.5401 (1.19%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEE-PT за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.0199, а максимальная — 45.3699.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
45.0199 45.3699
Годовой диапазон
41.2300 49.1400
- Предыдущее закрытие
- 45.5600
- Open
- 45.2000
- Bid
- 45.0199
- Ask
- 45.0229
- Low
- 45.0199
- High
- 45.3699
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- -1.19%
- Месячное изменение
- -1.12%
- 6-месячное изменение
- -0.46%
- Годовое изменение
- -6.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.