NEE-PT
45.6500 USD 0.4000 (0.88%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEE-PT ha avuto una variazione del 0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.2042 e ad un massimo di 45.7078.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
45.2042 45.7078
Intervallo Annuale
41.2300 49.1400
- Chiusura Precedente
- 45.2500
- Apertura
- 45.4000
- Bid
- 45.6500
- Ask
- 45.6530
- Minimo
- 45.2042
- Massimo
- 45.7078
- Volume
- 40
- Variazione giornaliera
- 0.88%
- Variazione Mensile
- 0.26%
- Variazione Semestrale
- 0.93%
- Variazione Annuale
- -5.35%
20 settembre, sabato