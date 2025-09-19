通貨 / NEE-PT
NEE-PT
45.2500 USD 0.2600 (0.58%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NEE-PTの今日の為替レートは、0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり44.8725の安値と45.4900の高値で取引されました。
ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
44.8725 45.4900
1年のレンジ
41.2300 49.1400
- 以前の終値
- 44.9900
- 始値
- 45.1500
- 買値
- 45.2500
- 買値
- 45.2530
- 安値
- 44.8725
- 高値
- 45.4900
- 出来高
- 29
- 1日の変化
- 0.58%
- 1ヶ月の変化
- -0.61%
- 6ヶ月の変化
- 0.04%
- 1年の変化
- -6.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K