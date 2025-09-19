Währungen / NEE-PT
NEE-PT
45.2500 USD 0.2600 (0.58%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEE-PT hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.8725 bis zu einem Hoch von 45.4900 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
44.8725 45.4900
Jahresspanne
41.2300 49.1400
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.9900
- Eröffnung
- 45.1500
- Bid
- 45.2500
- Ask
- 45.2530
- Tief
- 44.8725
- Hoch
- 45.4900
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 0.58%
- Monatsänderung
- -0.61%
- 6-Monatsänderung
- 0.04%
- Jahresänderung
- -6.18%
