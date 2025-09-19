KurseKategorien
Währungen / NEE-PT
NEE-PT

45.2500 USD 0.2600 (0.58%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NEE-PT hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.8725 bis zu einem Hoch von 45.4900 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
44.8725 45.4900
Jahresspanne
41.2300 49.1400
Vorheriger Schlusskurs
44.9900
Eröffnung
45.1500
Bid
45.2500
Ask
45.2530
Tief
44.8725
Hoch
45.4900
Volumen
29
Tagesänderung
0.58%
Monatsänderung
-0.61%
6-Monatsänderung
0.04%
Jahresänderung
-6.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K