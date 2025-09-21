FiyatlarBölümler
Dövizler / MTEKW
MTEKW: Maris-Tech Ltd - Warrants

0.6216 USD 0.0284 (4.37%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MTEKW fiyatı bugün -4.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.6000 ve Yüksek fiyatı olarak 0.7000 aralığında işlem gördü.

Maris-Tech Ltd - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.6000 0.7000
Yıllık aralık
0.1001 1.8790
Önceki kapanış
0.6500
Açılış
0.6700
Satış
0.6216
Alış
0.6246
Düşük
0.6000
Yüksek
0.7000
Hacim
18
Günlük değişim
-4.37%
Aylık değişim
133.68%
6 aylık değişim
195.86%
Yıllık değişim
418.00%
