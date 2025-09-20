CotationsSections
MTEKW: Maris-Tech Ltd - Warrants

0.6216 USD 0.0284 (4.37%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MTEKW a changé de -4.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.6000 et à un maximum de 0.7000.

Suivez la dynamique Maris-Tech Ltd - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.6000 0.7000
Range Annuel
0.1001 1.8790
Clôture Précédente
0.6500
Ouverture
0.6700
Bid
0.6216
Ask
0.6246
Plus Bas
0.6000
Plus Haut
0.7000
Volume
18
Changement quotidien
-4.37%
Changement Mensuel
133.68%
Changement à 6 Mois
195.86%
Changement Annuel
418.00%
20 septembre, samedi