Währungen / MTEKW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MTEKW: Maris-Tech Ltd - Warrants
0.6800 USD 0.0300 (4.62%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTEKW hat sich für heute um 4.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6000 bis zu einem Hoch von 0.7000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Maris-Tech Ltd - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.6000 0.7000
Jahresspanne
0.1001 1.8790
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.6500
- Eröffnung
- 0.6700
- Bid
- 0.6800
- Ask
- 0.6830
- Tief
- 0.6000
- Hoch
- 0.7000
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 4.62%
- Monatsänderung
- 155.64%
- 6-Monatsänderung
- 223.66%
- Jahresänderung
- 466.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K