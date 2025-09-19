通貨 / MTEKW
MTEKW: Maris-Tech Ltd - Warrants
0.6500 USD 0.0500 (8.33%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MTEKWの今日の為替レートは、8.33%変化しました。日中、通貨は1あたり0.3934の安値と0.7690の高値で取引されました。
Maris-Tech Ltd - Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.3934 0.7690
1年のレンジ
0.1001 1.8790
- 以前の終値
- 0.6000
- 始値
- 0.5394
- 買値
- 0.6500
- 買値
- 0.6530
- 安値
- 0.3934
- 高値
- 0.7690
- 出来高
- 35
- 1日の変化
- 8.33%
- 1ヶ月の変化
- 144.36%
- 6ヶ月の変化
- 209.38%
- 1年の変化
- 441.67%
