Валюты / MTEKW
MTEKW: Maris-Tech Ltd - Warrants
0.4399 USD 0.0700 (18.92%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTEKW за сегодня изменился на 18.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3500, а максимальная — 0.4400.
Следите за динамикой Maris-Tech Ltd - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.3500 0.4400
Годовой диапазон
0.1001 1.8790
- Предыдущее закрытие
- 0.3699
- Open
- 0.4400
- Bid
- 0.4399
- Ask
- 0.4429
- Low
- 0.3500
- High
- 0.4400
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- 18.92%
- Месячное изменение
- 65.38%
- 6-месячное изменение
- 109.38%
- Годовое изменение
- 266.58%
