Dövizler / MTB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MTB: M&T Bank Corporation
202.02 USD 1.42 (0.71%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MTB fiyatı bugün 0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 198.88 ve Yüksek fiyatı olarak 202.56 aralığında işlem gördü.
M&T Bank Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTB haberleri
- M&T Bank, birincil kredi faiz oranını %7,50’den %7,25’e düşürecek
- M&T Bank to lower prime lending rate to 7.25% from 7.50%
- WarrenAI Analizine Göre Büyümeye Hazır En İyi 5 Bölgesel Banka
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Western Alliance Offers Shareholders a New Share Repurchase Program
- MTB vs. NTRS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Fed Set to Cut Rates Tomorrow: 3 Bank Stocks Stand to Benefit
- U.S. Bancorp Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike, Shares Up
- M&T Bank Corporation (MTB) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- M&T Bank Corporation (MTB) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Here's Why M&T Bank Corporation (MTB) is a Strong Value Stock
- Popular Hikes Dividend: Sustainable Strategy or Short-Term Boost?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Stock Yards Reward Shareholders With 3.2% Dividend Hike, Shares Up
- 4 Stocks to Watch That Declared Dividend Hikes Amid Rate-Cut Uncertainty
- M&T Bank Rewards Shareholders, Lifts Quarterly Dividend by 11.1%
- M&T Bank Corporation (MTB) Could Be a Great Choice
- 3 Banks Stocks With Dividend Hikes in the Past Week to Watch
- M&T Bank raises quarterly dividend by 11 percent to $1.50 per share
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- M&t bank VP Kevin Pearson sells $4.7M in MTB stock
Günlük aralık
198.88 202.56
Yıllık aralık
150.75 225.70
- Önceki kapanış
- 200.60
- Açılış
- 200.08
- Satış
- 202.02
- Alış
- 202.32
- Düşük
- 198.88
- Yüksek
- 202.56
- Hacim
- 2.252 K
- Günlük değişim
- 0.71%
- Aylık değişim
- 2.76%
- 6 aylık değişim
- 13.85%
- Yıllık değişim
- 13.97%
21 Eylül, Pazar