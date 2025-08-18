Moedas / MTB
MTB: M&T Bank Corporation
198.56 USD 3.27 (1.67%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MTB para hoje mudou para 1.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 195.18 e o mais alto foi 201.11.
Veja a dinâmica do par de moedas M&T Bank Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTB Notícias
- M&T Bank reduzirá taxa de empréstimo prime para 7,25% de 7,50%
- M&T Bank to lower prime lending rate to 7.25% from 7.50%
- Top 5 bancos regionais preparados para crescimento, segundo análise da WarrenAI
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Western Alliance Offers Shareholders a New Share Repurchase Program
- MTB vs. NTRS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Fed Set to Cut Rates Tomorrow: 3 Bank Stocks Stand to Benefit
- U.S. Bancorp Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike, Shares Up
- M&T Bank Corporation (MTB) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- M&T Bank Corporation (MTB) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Here's Why M&T Bank Corporation (MTB) is a Strong Value Stock
- Popular Hikes Dividend: Sustainable Strategy or Short-Term Boost?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Stock Yards Reward Shareholders With 3.2% Dividend Hike, Shares Up
- 4 Stocks to Watch That Declared Dividend Hikes Amid Rate-Cut Uncertainty
- M&T Bank Rewards Shareholders, Lifts Quarterly Dividend by 11.1%
- M&T Bank Corporation (MTB) Could Be a Great Choice
- 3 Banks Stocks With Dividend Hikes in the Past Week to Watch
- M&T Bank raises quarterly dividend by 11 percent to $1.50 per share
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- M&t bank VP Kevin Pearson sells $4.7M in MTB stock
Faixa diária
195.18 201.11
Faixa anual
150.75 225.70
- Fechamento anterior
- 195.29
- Open
- 195.18
- Bid
- 198.56
- Ask
- 198.86
- Low
- 195.18
- High
- 201.11
- Volume
- 1.889 K
- Mudança diária
- 1.67%
- Mudança mensal
- 1.00%
- Mudança de 6 meses
- 11.90%
- Mudança anual
- 12.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh