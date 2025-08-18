Währungen / MTB
MTB: M&T Bank Corporation
200.60 USD 2.04 (1.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTB hat sich für heute um 1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 197.73 bis zu einem Hoch von 200.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die M&T Bank Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MTB News
- M&T Bank senkt Prime Lending Rate auf 7,25 %/n
- M&T Bank to lower prime lending rate to 7.25% from 7.50%
- Analyse von WarrenAI: Fünf Regionalbanken mit hohem Wachstumspotenzial
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Western Alliance Offers Shareholders a New Share Repurchase Program
- MTB vs. NTRS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Fed Set to Cut Rates Tomorrow: 3 Bank Stocks Stand to Benefit
- U.S. Bancorp Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike, Shares Up
- M&T Bank Corporation (MTB) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- M&T Bank Corporation (MTB) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Here's Why M&T Bank Corporation (MTB) is a Strong Value Stock
- Popular Hikes Dividend: Sustainable Strategy or Short-Term Boost?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Stock Yards Reward Shareholders With 3.2% Dividend Hike, Shares Up
- 4 Stocks to Watch That Declared Dividend Hikes Amid Rate-Cut Uncertainty
- M&T Bank Rewards Shareholders, Lifts Quarterly Dividend by 11.1%
- M&T Bank Corporation (MTB) Could Be a Great Choice
- 3 Banks Stocks With Dividend Hikes in the Past Week to Watch
- M&T Bank raises quarterly dividend by 11 percent to $1.50 per share
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- M&t bank VP Kevin Pearson sells $4.7M in MTB stock
Tagesspanne
197.73 200.96
Jahresspanne
150.75 225.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 198.56
- Eröffnung
- 198.39
- Bid
- 200.60
- Ask
- 200.90
- Tief
- 197.73
- Hoch
- 200.96
- Volumen
- 2.365 K
- Tagesänderung
- 1.03%
- Monatsänderung
- 2.04%
- 6-Monatsänderung
- 13.05%
- Jahresänderung
- 13.17%
