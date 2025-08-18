KurseKategorien
MTB: M&T Bank Corporation

200.60 USD 2.04 (1.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTB hat sich für heute um 1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 197.73 bis zu einem Hoch von 200.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die M&T Bank Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTB News

Tagesspanne
197.73 200.96
Jahresspanne
150.75 225.70
Vorheriger Schlusskurs
198.56
Eröffnung
198.39
Bid
200.60
Ask
200.90
Tief
197.73
Hoch
200.96
Volumen
2.365 K
Tagesänderung
1.03%
Monatsänderung
2.04%
6-Monatsänderung
13.05%
Jahresänderung
13.17%
