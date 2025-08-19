Divisas / MTB
MTB: M&T Bank Corporation
198.56 USD 3.27 (1.67%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MTB de hoy ha cambiado un 1.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 195.18, mientras que el máximo ha alcanzado 201.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas M&T Bank Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MTB News
- M&T Bank to lower prime lending rate to 7.25% from 7.50%
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Western Alliance Offers Shareholders a New Share Repurchase Program
- MTB vs. NTRS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Fed Set to Cut Rates Tomorrow: 3 Bank Stocks Stand to Benefit
- U.S. Bancorp Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike, Shares Up
- M&T Bank Corporation (MTB) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- M&T Bank Corporation (MTB) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Here's Why M&T Bank Corporation (MTB) is a Strong Value Stock
- Popular Hikes Dividend: Sustainable Strategy or Short-Term Boost?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Stock Yards Reward Shareholders With 3.2% Dividend Hike, Shares Up
- 4 Stocks to Watch That Declared Dividend Hikes Amid Rate-Cut Uncertainty
- M&T Bank Rewards Shareholders, Lifts Quarterly Dividend by 11.1%
- M&T Bank Corporation (MTB) Could Be a Great Choice
- 3 Banks Stocks With Dividend Hikes in the Past Week to Watch
- M&T Bank raises quarterly dividend by 11 percent to $1.50 per share
Rango diario
195.18 201.11
Rango anual
150.75 225.70
- Cierres anteriores
- 195.29
- Open
- 195.18
- Bid
- 198.56
- Ask
- 198.86
- Low
- 195.18
- High
- 201.11
- Volumen
- 1.889 K
- Cambio diario
- 1.67%
- Cambio mensual
- 1.00%
- Cambio a 6 meses
- 11.90%
- Cambio anual
- 12.02%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B