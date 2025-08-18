Devises / MTB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MTB: M&T Bank Corporation
202.02 USD 1.42 (0.71%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MTB a changé de 0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 198.88 et à un maximum de 202.56.
Suivez la dynamique M&T Bank Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTB Nouvelles
- M&T Bank va réduire son taux préférentiel de prêt à 7,25% contre 7,50%
- M&T Bank to lower prime lending rate to 7.25% from 7.50%
- Les 5 meilleures banques régionales prêtes pour la croissance, selon l’analyse de WarrenAI
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Western Alliance Offers Shareholders a New Share Repurchase Program
- MTB vs. NTRS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Fed Set to Cut Rates Tomorrow: 3 Bank Stocks Stand to Benefit
- U.S. Bancorp Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike, Shares Up
- M&T Bank Corporation (MTB) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- M&T Bank Corporation (MTB) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Here's Why M&T Bank Corporation (MTB) is a Strong Value Stock
- Popular Hikes Dividend: Sustainable Strategy or Short-Term Boost?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Stock Yards Reward Shareholders With 3.2% Dividend Hike, Shares Up
- 4 Stocks to Watch That Declared Dividend Hikes Amid Rate-Cut Uncertainty
- M&T Bank Rewards Shareholders, Lifts Quarterly Dividend by 11.1%
- M&T Bank Corporation (MTB) Could Be a Great Choice
- 3 Banks Stocks With Dividend Hikes in the Past Week to Watch
- M&T Bank raises quarterly dividend by 11 percent to $1.50 per share
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- M&t bank VP Kevin Pearson sells $4.7M in MTB stock
Range quotidien
198.88 202.56
Range Annuel
150.75 225.70
- Clôture Précédente
- 200.60
- Ouverture
- 200.08
- Bid
- 202.02
- Ask
- 202.32
- Plus Bas
- 198.88
- Plus Haut
- 202.56
- Volume
- 2.252 K
- Changement quotidien
- 0.71%
- Changement Mensuel
- 2.76%
- Changement à 6 Mois
- 13.85%
- Changement Annuel
- 13.97%
20 septembre, samedi