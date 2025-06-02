Dövizler / MSAI
MSAI: MultiSensor AI Holdings Inc
0.74 USD 0.02 (2.78%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MSAI fiyatı bugün 2.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.72 ve Yüksek fiyatı olarak 0.78 aralığında işlem gördü.
MultiSensor AI Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MSAI haberleri
- MultiSensor AI appoints Shuaib Hanief as new VP of Engineering
- MultiSensor AI releases major platform upgrade with enhanced AI features
- Multisensor AI Holdings’ Gary Strahan sells $5,237 in stock
- MultiSensor AI names new CEO to drive strategic growth
Günlük aralık
0.72 0.78
Yıllık aralık
0.52 3.33
- Önceki kapanış
- 0.72
- Açılış
- 0.75
- Satış
- 0.74
- Alış
- 1.04
- Düşük
- 0.72
- Yüksek
- 0.78
- Hacim
- 205
- Günlük değişim
- 2.78%
- Aylık değişim
- 8.82%
- 6 aylık değişim
- -21.28%
- Yıllık değişim
- -66.67%
21 Eylül, Pazar