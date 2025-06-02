Валюты / MSAI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MSAI: MultiSensor AI Holdings Inc
0.70 USD 0.01 (1.41%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSAI за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.69, а максимальная — 0.75.
Следите за динамикой MultiSensor AI Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MSAI
- EverCommerce (EVCM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arteris, Inc. (AIP) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Waystar Holding (WAY) Q2 Earnings Top Estimates
- MultiSensor AI appoints Shuaib Hanief as new VP of Engineering
- MultiSensor AI releases major platform upgrade with enhanced AI features
- Multisensor AI Holdings’ Gary Strahan sells $5,237 in stock
- MultiSensor AI names new CEO to drive strategic growth
Дневной диапазон
0.69 0.75
Годовой диапазон
0.52 3.33
- Предыдущее закрытие
- 0.71
- Open
- 0.71
- Bid
- 0.70
- Ask
- 1.00
- Low
- 0.69
- High
- 0.75
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- -1.41%
- Месячное изменение
- 2.94%
- 6-месячное изменение
- -25.53%
- Годовое изменение
- -68.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.