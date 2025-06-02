Devises / MSAI
MSAI: MultiSensor AI Holdings Inc
0.74 USD 0.02 (2.78%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MSAI a changé de 2.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.72 et à un maximum de 0.78.
Suivez la dynamique MultiSensor AI Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- MultiSensor AI appoints Shuaib Hanief as new VP of Engineering
- MultiSensor AI releases major platform upgrade with enhanced AI features
- Multisensor AI Holdings’ Gary Strahan sells $5,237 in stock
- MultiSensor AI names new CEO to drive strategic growth
Range quotidien
0.72 0.78
Range Annuel
0.52 3.33
- Clôture Précédente
- 0.72
- Ouverture
- 0.75
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Plus Bas
- 0.72
- Plus Haut
- 0.78
- Volume
- 205
- Changement quotidien
- 2.78%
- Changement Mensuel
- 8.82%
- Changement à 6 Mois
- -21.28%
- Changement Annuel
- -66.67%
20 septembre, samedi