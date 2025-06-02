Währungen / MSAI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MSAI: MultiSensor AI Holdings Inc
0.74 USD 0.02 (2.78%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MSAI hat sich für heute um 2.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.72 bis zu einem Hoch von 0.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die MultiSensor AI Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSAI News
- EverCommerce (EVCM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arteris, Inc. (AIP) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Waystar Holding (WAY) Q2 Earnings Top Estimates
- MultiSensor AI appoints Shuaib Hanief as new VP of Engineering
- MultiSensor AI releases major platform upgrade with enhanced AI features
- Multisensor AI Holdings’ Gary Strahan sells $5,237 in stock
- MultiSensor AI names new CEO to drive strategic growth
Tagesspanne
0.72 0.78
Jahresspanne
0.52 3.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.72
- Eröffnung
- 0.75
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Tief
- 0.72
- Hoch
- 0.78
- Volumen
- 167
- Tagesänderung
- 2.78%
- Monatsänderung
- 8.82%
- 6-Monatsänderung
- -21.28%
- Jahresänderung
- -66.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K