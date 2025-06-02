통화 / MSAI
MSAI: MultiSensor AI Holdings Inc
0.74 USD 0.02 (2.78%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MSAI 환율이 오늘 2.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.72이고 고가는 0.78이었습니다.
MultiSensor AI Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MSAI News
일일 변동 비율
0.72 0.78
년간 변동
0.52 3.33
- 이전 종가
- 0.72
- 시가
- 0.75
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- 저가
- 0.72
- 고가
- 0.78
- 볼륨
- 205
- 일일 변동
- 2.78%
- 월 변동
- 8.82%
- 6개월 변동
- -21.28%
- 년간 변동율
- -66.67%
20 9월, 토요일