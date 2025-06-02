Moedas / MSAI
MSAI: MultiSensor AI Holdings Inc
0.72 USD 0.01 (1.37%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MSAI para hoje mudou para -1.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.72 e o mais alto foi 0.76.
Veja a dinâmica do par de moedas MultiSensor AI Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSAI Notícias
- MultiSensor AI appoints Shuaib Hanief as new VP of Engineering
- MultiSensor AI releases major platform upgrade with enhanced AI features
- Multisensor AI Holdings’ Gary Strahan sells $5,237 in stock
- MultiSensor AI names new CEO to drive strategic growth
Faixa diária
0.72 0.76
Faixa anual
0.52 3.33
- Fechamento anterior
- 0.73
- Open
- 0.74
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Low
- 0.72
- High
- 0.76
- Volume
- 107
- Mudança diária
- -1.37%
- Mudança mensal
- 5.88%
- Mudança de 6 meses
- -23.40%
- Mudança anual
- -67.57%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh