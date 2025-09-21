FiyatlarBölümler
MOBBW: Mobilicom Limited - Warrants

3.2999 USD 0.0214 (0.65%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MOBBW fiyatı bugün 0.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.3121 ve Yüksek fiyatı olarak 3.2999 aralığında işlem gördü.

Mobilicom Limited - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.3121 3.2999
Yıllık aralık
0.1300 3.3900
Önceki kapanış
3.2785
Açılış
2.8000
Satış
3.2999
Alış
3.3029
Düşük
2.3121
Yüksek
3.2999
Hacim
44
Günlük değişim
0.65%
Aylık değişim
91.85%
6 aylık değişim
913.48%
Yıllık değişim
1962.44%
21 Eylül, Pazar