Валюты / MOBBW
MOBBW: Mobilicom Limited - Warrants
2.9800 USD 0.2900 (10.78%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MOBBW за сегодня изменился на 10.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.4901, а максимальная — 2.9800.
Следите за динамикой Mobilicom Limited - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.4901 2.9800
Годовой диапазон
0.1300 2.9800
- Предыдущее закрытие
- 2.6900
- Open
- 2.5072
- Bid
- 2.9800
- Ask
- 2.9830
- Low
- 2.4901
- High
- 2.9800
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 10.78%
- Месячное изменение
- 73.26%
- 6-месячное изменение
- 815.23%
- Годовое изменение
- 1762.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.