Valute / MOBBW
MOBBW: Mobilicom Limited - Warrants
3.2999 USD 0.0214 (0.65%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MOBBW ha avuto una variazione del 0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.3121 e ad un massimo di 3.2999.
Segui le dinamiche di Mobilicom Limited - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.3121 3.2999
Intervallo Annuale
0.1300 3.3900
- Chiusura Precedente
- 3.2785
- Apertura
- 2.8000
- Bid
- 3.2999
- Ask
- 3.3029
- Minimo
- 2.3121
- Massimo
- 3.2999
- Volume
- 44
- Variazione giornaliera
- 0.65%
- Variazione Mensile
- 91.85%
- Variazione Semestrale
- 913.48%
- Variazione Annuale
- 1962.44%
20 settembre, sabato