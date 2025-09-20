QuotazioniSezioni
MOBBW: Mobilicom Limited - Warrants

3.2999 USD 0.0214 (0.65%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MOBBW ha avuto una variazione del 0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.3121 e ad un massimo di 3.2999.

Segui le dinamiche di Mobilicom Limited - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.3121 3.2999
Intervallo Annuale
0.1300 3.3900
Chiusura Precedente
3.2785
Apertura
2.8000
Bid
3.2999
Ask
3.3029
Minimo
2.3121
Massimo
3.2999
Volume
44
Variazione giornaliera
0.65%
Variazione Mensile
91.85%
Variazione Semestrale
913.48%
Variazione Annuale
1962.44%
20 settembre, sabato