MOBBW: Mobilicom Limited - Warrants

3.2999 USD 0.0214 (0.65%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MOBBW a changé de 0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.3121 et à un maximum de 3.2999.

Suivez la dynamique Mobilicom Limited - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
2.3121 3.2999
Range Annuel
0.1300 3.3900
Clôture Précédente
3.2785
Ouverture
2.8000
Bid
3.2999
Ask
3.3029
Plus Bas
2.3121
Plus Haut
3.2999
Volume
44
Changement quotidien
0.65%
Changement Mensuel
91.85%
Changement à 6 Mois
913.48%
Changement Annuel
1962.44%
