Währungen / MOBBW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MOBBW: Mobilicom Limited - Warrants
3.2785 USD 0.2385 (7.85%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MOBBW hat sich für heute um 7.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.0900 bis zu einem Hoch von 3.3900 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mobilicom Limited - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.0900 3.3900
Jahresspanne
0.1300 3.3900
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.0400
- Eröffnung
- 3.0900
- Bid
- 3.2785
- Ask
- 3.2815
- Tief
- 3.0900
- Hoch
- 3.3900
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- 7.85%
- Monatsänderung
- 90.61%
- 6-Monatsänderung
- 906.91%
- Jahresänderung
- 1949.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K