MOBBW: Mobilicom Limited - Warrants

3.2785 USD 0.2385 (7.85%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MOBBW hat sich für heute um 7.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.0900 bis zu einem Hoch von 3.3900 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mobilicom Limited - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.0900 3.3900
Jahresspanne
0.1300 3.3900
Vorheriger Schlusskurs
3.0400
Eröffnung
3.0900
Bid
3.2785
Ask
3.2815
Tief
3.0900
Hoch
3.3900
Volumen
66
Tagesänderung
7.85%
Monatsänderung
90.61%
6-Monatsänderung
906.91%
Jahresänderung
1949.06%
