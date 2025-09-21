FiyatlarBölümler
MNTSW: Momentus Inc - Warrant

0.0205 USD 0.0002 (0.97%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MNTSW fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0192 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0216 aralığında işlem gördü.

Momentus Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0192 0.0216
Yıllık aralık
0.0061 0.1936
Önceki kapanış
0.0207
Açılış
0.0199
Satış
0.0205
Alış
0.0235
Düşük
0.0192
Yüksek
0.0216
Hacim
66
Günlük değişim
-0.97%
Aylık değişim
-30.03%
6 aylık değişim
19.88%
Yıllık değişim
141.18%
21 Eylül, Pazar