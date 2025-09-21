Dövizler / MNTSW
MNTSW: Momentus Inc - Warrant
0.0205 USD 0.0002 (0.97%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MNTSW fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0192 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0216 aralığında işlem gördü.
Momentus Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0192 0.0216
Yıllık aralık
0.0061 0.1936
- Önceki kapanış
- 0.0207
- Açılış
- 0.0199
- Satış
- 0.0205
- Alış
- 0.0235
- Düşük
- 0.0192
- Yüksek
- 0.0216
- Hacim
- 66
- Günlük değişim
- -0.97%
- Aylık değişim
- -30.03%
- 6 aylık değişim
- 19.88%
- Yıllık değişim
- 141.18%
21 Eylül, Pazar