QuotazioniSezioni
Valute / MNTSW
Tornare a Azioni

MNTSW: Momentus Inc - Warrant

0.0205 USD 0.0002 (0.97%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MNTSW ha avuto una variazione del -0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0192 e ad un massimo di 0.0216.

Segui le dinamiche di Momentus Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0192 0.0216
Intervallo Annuale
0.0061 0.1936
Chiusura Precedente
0.0207
Apertura
0.0199
Bid
0.0205
Ask
0.0235
Minimo
0.0192
Massimo
0.0216
Volume
66
Variazione giornaliera
-0.97%
Variazione Mensile
-30.03%
Variazione Semestrale
19.88%
Variazione Annuale
141.18%
21 settembre, domenica