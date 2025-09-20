CotationsSections
Devises / MNTSW
Retour à Actions

MNTSW: Momentus Inc - Warrant

0.0205 USD 0.0002 (0.97%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MNTSW a changé de -0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0192 et à un maximum de 0.0216.

Suivez la dynamique Momentus Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0192 0.0216
Range Annuel
0.0061 0.1936
Clôture Précédente
0.0207
Ouverture
0.0199
Bid
0.0205
Ask
0.0235
Plus Bas
0.0192
Plus Haut
0.0216
Volume
66
Changement quotidien
-0.97%
Changement Mensuel
-30.03%
Changement à 6 Mois
19.88%
Changement Annuel
141.18%
20 septembre, samedi