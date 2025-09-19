Währungen / MNTSW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MNTSW: Momentus Inc - Warrant
0.0194 USD 0.0013 (6.28%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNTSW hat sich für heute um -6.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0192 bis zu einem Hoch von 0.0199 gehandelt.
Verfolgen Sie die Momentus Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0192 0.0199
Jahresspanne
0.0061 0.1936
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0207
- Eröffnung
- 0.0199
- Bid
- 0.0194
- Ask
- 0.0224
- Tief
- 0.0192
- Hoch
- 0.0199
- Volumen
- 63
- Tagesänderung
- -6.28%
- Monatsänderung
- -33.79%
- 6-Monatsänderung
- 13.45%
- Jahresänderung
- 128.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K