Валюты / MNTSW
MNTSW: Momentus Inc - Warrant
0.0223 USD 0.0032 (12.55%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNTSW за сегодня изменился на -12.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0198, а максимальная — 0.0254.
Следите за динамикой Momentus Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.0198 0.0254
Годовой диапазон
0.0061 0.1936
- Предыдущее закрытие
- 0.0255
- Open
- 0.0228
- Bid
- 0.0223
- Ask
- 0.0253
- Low
- 0.0198
- High
- 0.0254
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- -12.55%
- Месячное изменение
- -23.89%
- 6-месячное изменение
- 30.41%
- Годовое изменение
- 162.35%
