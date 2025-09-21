Dövizler / MNTN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MNTN: Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A
20.24 USD 0.16 (0.80%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MNTN fiyatı bugün 0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.05 ve Yüksek fiyatı olarak 20.84 aralığında işlem gördü.
Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
20.05 20.84
Yıllık aralık
18.25 32.49
- Önceki kapanış
- 20.08
- Açılış
- 20.13
- Satış
- 20.24
- Alış
- 20.54
- Düşük
- 20.05
- Yüksek
- 20.84
- Hacim
- 888
- Günlük değişim
- 0.80%
- Aylık değişim
- -0.34%
- 6 aylık değişim
- -3.62%
- Yıllık değişim
- -3.62%
21 Eylül, Pazar