MNTN: Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A

20.24 USD 0.16 (0.80%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MNTN 환율이 오늘 0.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.05이고 고가는 20.84이었습니다.

Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
20.05 20.84
년간 변동
18.25 32.49
이전 종가
20.08
시가
20.13
Bid
20.24
Ask
20.54
저가
20.05
고가
20.84
볼륨
888
일일 변동
0.80%
월 변동
-0.34%
6개월 변동
-3.62%
년간 변동율
-3.62%
20 9월, 토요일