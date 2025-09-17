Валюты / MNTN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MNTN: Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A
20.19 USD 0.35 (1.76%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNTN за сегодня изменился на 1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.49, а максимальная — 20.46.
Следите за динамикой Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
19.49 20.46
Годовой диапазон
18.25 32.49
- Предыдущее закрытие
- 19.84
- Open
- 19.80
- Bid
- 20.19
- Ask
- 20.49
- Low
- 19.49
- High
- 20.46
- Объем
- 835
- Дневное изменение
- 1.76%
- Месячное изменение
- -0.59%
- 6-месячное изменение
- -3.86%
- Годовое изменение
- -3.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.