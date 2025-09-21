QuotazioniSezioni
Valute / MNTN
Tornare a Azioni

MNTN: Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A

20.24 USD 0.16 (0.80%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MNTN ha avuto una variazione del 0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.05 e ad un massimo di 20.84.

Segui le dinamiche di Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
20.05 20.84
Intervallo Annuale
18.25 32.49
Chiusura Precedente
20.08
Apertura
20.13
Bid
20.24
Ask
20.54
Minimo
20.05
Massimo
20.84
Volume
888
Variazione giornaliera
0.80%
Variazione Mensile
-0.34%
Variazione Semestrale
-3.62%
Variazione Annuale
-3.62%
21 settembre, domenica