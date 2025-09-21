Valute / MNTN
MNTN: Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A
20.24 USD 0.16 (0.80%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MNTN ha avuto una variazione del 0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.05 e ad un massimo di 20.84.
Segui le dinamiche di Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
20.05 20.84
Intervallo Annuale
18.25 32.49
- Chiusura Precedente
- 20.08
- Apertura
- 20.13
- Bid
- 20.24
- Ask
- 20.54
- Minimo
- 20.05
- Massimo
- 20.84
- Volume
- 888
- Variazione giornaliera
- 0.80%
- Variazione Mensile
- -0.34%
- Variazione Semestrale
- -3.62%
- Variazione Annuale
- -3.62%
21 settembre, domenica